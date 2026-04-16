الرائد مولودية الجزائر يسقط أمام شباب قسنطينة بثنائية

تكبّد رائد الرابطة المحترفة، مولودية الجزائر، خسارة مفاجئة خارج الديار أمام مضيفه شباب قسنطينة بهدفين دون رد، في قمة مباريات الجولة الـ27 التي احتضنها ملعب الشهيد حملاوي.

وعاد الفريق العاصمي، بقيادة المدرب التونسي خالد بن يحيى بخيبة أمل كبيرة، بعدما فشل في تأكيد نتائجه الإيجابية.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الطرفين، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في فك شفرة دفاع المولودية خلال الشوط الثاني. إذ افتتح توسون أوموبلي، باب التسجيل في الدقيقة 61.

وتلقى مولودية الجزائر ضربة موجعة ثانية في الدقيقة 83، بعدما سجل مهاجمه بانغورا هدفًا عكسيًا بالخطأ في مرمى فريقه، معقدًا مهمة العودة في النتيجة.

وضيّع قائد الفريق أيوب غزالة، فرصة تقليص الفارق، بعدما أهدر ركلة جزاء بطريقة سهلة، ما زاد من متاعب الزوار في لقاء لم يسر كما كان مخططًا له.

وبهذا الفوز الثمين، رفع شباب قسنطينة رصيده إلى 42 نقطة، ليقترب أكثر من كوكبة المقدمة. وينعش حظوظه في إنهاء الموسم ضمن “البوديوم”، في صراع محتدم مع أولمبيك أقبو وشبيبة الساورة.

في المقابل، ورغم هذه الخسارة، حافظ مولودية الجزائر على صدارة الترتيب برصيد 55 نقطة، إلا أن الفارق قد يتقلص في الجولات المقبلة، ما ينذر بصراع قوي على اللقب حتى الأمتار الأخيرة من الموسم.