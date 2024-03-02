الرائد يتعثر بسطيف وقمة الساورة والسياسي تنتهي بالتعادل

اختتمت، مساء اليوم، مباريات الجولة 19 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي حملت عدد من المفاجأة أبرزها تعثر الرائد مولودية الجزائر.

وانهزم فريق مولودية الجزائر أمام وفاق سطيف بهدف مقابل صفر من إمضاء المهاجم بن خليفة في الدقيقة 18.

كما عرفت المباراة طرد المهاجم يوسف بلايلي من قبل الحكم الرئيسي، بعد ايقاف المباراة لعدد من الدقائق.

كما شهدت نفس الجولة عودة شبيبة الساورة بالتعادل بثنائية في كل شبكة أمام شباب قسنطينة، في فاز فريق جمعية الشلف بثنائية مقابل واحد أمام مولودية البيض.

النتائج كالتالي:

و سطيف 1 – 0 م الجزائر

ا واد سوف 0 – 0 ن بن عكنون

ج الشف 2 – 1 م البيض

ش الساورة 2 – 2 ش قسنطينة

ن بارادو 0 – 0 إ بسكرة