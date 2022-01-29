الرائد يتعثر في مقرة وبارادو ينتفض بسداسية أمام شلغوم العيد

شهدت مبارايات الجولة السادسة عشر من البطولة المحترفة، تعثر الرائد شباب بلوزداد أمام مضيفه نجم مقرة بهدف دون رد.

وشهد الشوط الأول من هذه المباراة، افتراق الفريقين على نتيجة التعادل السلبي. قبل أن يتمكن زيوش من تسجيل هدف الفوز لمقرة في الدقيقة الـ51

كما سجل نادي بارادو، فوزا عريضا، ضمن نفس الجولة، بسداسية كاملة، مقابل هدفين، على حساب الضيف هلال شلغوم العيد.

وجاءت باقي نتائج مباريات الجولة السادسة عشر على النحو التالي:

و.سطيف 2-0 ا.بسكرة

ن.مقرة 1-0 ش.بلوزداد

أ.بارادو 6-2 ه.ش.العيد

و.تلمسان 1-0 م.وهران

أ.الأربعاء 2-2 س.غيليزان

ن.ح.داي 1-2 ش.الساورة

أ.المدية 1-3 ا.العاصمة

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