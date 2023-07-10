الرائد يسقط برباعية وصراع البقاء يتواصل بين متذيلي الترتيب

شهدت مباريات الجولة التاسعة والعشرين، وما قبل الأخيرة من البطولة المحترفة، نتائج متباينة، أبرزها تعثر الرائد شباب بلوزداد برباعية كاملة.

وجاءت الهزيمة التي مني بها المتوج بلقب الموسم الجاري فريق شباب بلوزداد، برباعية نظيفة على يد مضيف اتحاد خنشلة.

كما تمكن فريق شبيبة القبائل، من الخروج من عنق الزجاجة، بعد فوزه على الضيف نجم مقرة بثنائية نظيفة، ليضمن بذلك الكناري بقائهم ضمن حضيرة الكبار.

ومن جهة أخرى، عاد أمل الأربعاء بفوز ثمين بثلاثية من مواجهة شلغوم العيد، فيما أطاح بارادو بالضيف اتحاد بسكرة بثنائية لهدف.

وبهذا يتواصل الصراع على البقاء ضمن القسم المحترف، إلى غاية الجولة الأخيرة من بطولة الموسم الجاري.

وجاءت نتائج هذه الجولة الـ29 على النحو التالي:

م.البيض 3-1 ش.قسنطينة

ش.القبائل 2-0 ن.مقرة

هلال.ش.العيد 0-3 أ.الأربعاء

ن.بارادو 2-1 ا.بسكرة

م.وهران 1-0 ش.الساورة

و.سطيف 1-1 م.الجزائر

ا.العاصمة 1-3 أ.الشلف