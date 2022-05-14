الرائد يعزّز صدارته والحمراوة تعود بالزاد كاملا من غليزان

تمكّن الرائد شباب بلوزداد من تعزيز صدارته إلى النقطة 57 عندما تفوق على الضيف جمعية الشلف بثنائية مقابل واحد. ليبتعد بـ 6 نقاط عن الوصيف شبيبة القبائل.

كما تفوّق مولودية وهران على مستضيفه سريع غيليزان بثنائية مقابل صفر.

وحسم امل الأربعاء القمة امام أولمبي المدية بعد الفوز بثنائية مقابل صفر.

وجاءت النتائج كالتالي:

و تلمسان 1 – 4 ه شلغوم العيد

ش بلوزداد 2 – 1 ج الشلف

ش قسنطينة 0- 0 إ بسكرة

س غليزان 0- 2 م وهران

أ المدية 0 – 2 أ الأربعاء

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]