الرائد يعود بتعادل من مقرة والوصيف يحقق فوزا ثمينا

عاد الرائد مولودية الجزائر بنقطة التعادل أمام المستضيف نجم مقرة في المباراة التي اندرجت ضمن الجولة 23 من الرابطة المحترفة الأولى.

كما عرفت نفس الجولة فوز وفاق سطيف داخل القواعد أمام أولمبي الشلف بهدفين مقابل هدف وهو النتيجة التي رفعت حظوظه على الصراع على إحدى المراتب الأولى الثلاث.

إلى جانب ذلك، حقق فريق شباب قسنطينة فوزا مهما، أمام نادي اتحاد خنشلة بهدفين مقابل هدف، ما شد الخناق على الرائد مولودية الجزائر.

وانهزم ودا سوف داخل القواعد هو الأخر أمام الضيف أولمبي الشلف بنتيجة هدفين نظيفين من إمضاء أغبانغو و بونوة.

نتائج المباريات:

و سطيف 2 – 1 ش الساورة

ن مقرة 0 – 0 م الجزائر

ا خنشلة 1 – 2 ش قسنطينة

و سوف 0 – 2 ج الشلف