الرائد يقترب من حسم اللقب والكناري يعود بتعادل مثير من بشار

أسفرت الجولة 26 من البطولة الوطنية عن مفاجأت من العيار الثقيل خاصة التي تتعلّق باللقاء المثير بين شبيبة القبائل والساورة.

وعاد فريق شبيبة القبائل بتعادل ثمين من بشار عندما قلب الطاولة على شبيبة الساورة في اخر الدقائق من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين مقابل هدفين.

إلى جانب ذلك، واصل الرائد شباب بلوزداد نتائجه المبهرة هذا الموسم بعدما حقق فوزا بهدف مقابل صفر أمام الضيف أولمبي الشلف من إمضاء المهاجم وامبا.

إلى جانب حقق هلال شلغوم العديد تعادلا مثيرا أمام مستضيفه مولودية الجزائر، فيما حقّق أمل الأربعاء فوزا مثيرا أمام ضيفه اتحاد العاصمة الحائز مؤخرا على اللقب الإفريقي.

وجاءت النتائج كالتالي:

ا الأربعاء 2 – 1 اتحاد العاصمة

ن مقرة 2 – 1 ش قسنطينة

ش بلوزداد 1 – 0 ا الشلف

ش الساورة 2- 2 ش القبائل

م الجزائر 1 – 1 ه شلغوم العيد

ا بسكرة 1 – 0 ا خنشلة

م وهران 1 – 1 م البيض

و سطيف 0 – 0 ا بارادو

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti