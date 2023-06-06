الرائد يقترب من حسم اللقب وشبيبة القبائل ترفع حظوظ البقاء

تمكّن فريق شبيبة القبائل من حسم مباراته أمام الضيف مولودية الجزائر في مباراة اليوم الثلاثاء التي جرت بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو.

كما عاد الرائد شباب بلوزداد بالنقاط الثلاث من البيض عندما واجه المولودية المحلّية، ضمن مباريات الجولة 25 من منافسة الرابطة المحترفة.

إلى جانب ذلك، قصف نادي بارادو ضيفه مولودية وهران بثلاثية كاملة مقابل صفر، كما حملت المباريات الأخرى، نتائج مفاجأة ومن العيار الثقيل.

وعرفت كذلك فوز أغلب الفرق التي تصارع على البقاء في حظيرة الكبار.

نتائج المباريات:

ش القبائل 2 – 0 م الجزائر

ج الشلف 0 – 1 ن مقرة

ش قسنطينة 2 – 0 أ الأربعاء

ا خشنلة 0 – 0 ش الساورة

م البيض 1 – 3 ش بلوزداد

ن بارادو 4 – 0 م وهران

ه شلغوم 0 – 4 و سطيف

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