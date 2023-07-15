الرائد يقصف بالثلاثية.. بارادو يرسّم البقاء وأمل الأربعاء إلى جحيم القسم الثاني

حملت الجولة الأخيرة من منافسة الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن مفاجأت من العيار الثقيل أبرزها سقوط أمل الأربعاء إلى القسم الثاني.

وسقط فريق امل الأربعاء رسميا إلى القسم الثاني بعد الخسارة القاسية التي مني بها في الجولة الأخيرة اليوم أمام نادي بارادو.

كما انتهت النتيجة بخسارة “الزرقا” بثلاثية كاملة مقابل واحد التي كان بطلها متوسط الميدان تيطراوي الذي سجّل ثنائية تاريخية له.

وفاز الرائد شباب بلوزداد أمام شبيبة القبائل بثلاثية كاملة مقابل هدفين، في مقابلة لعبت بدون أهداف، أين سيحل الفريق العاصمي لقبه الموسمي.

وفاز فريق شباب قسنطينة على اتحاد العاصمة بثنائية ليؤكد مشاركته في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقلب.

كما اختم فريق مولودية وهران موسمه بانهزام أمام بسكرة، شأنه شأن مولودية البيض الذي انهزم امام مولودية الجزائر بهدف مقابل صفر.

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