الرابطات تساهم بأكثر من “7 ملايير” لمحاربة فيروس “كورونا”

كشف عمار بهلول عضو المكتب الفيدرالي، أنه لم ينتظر أن تكون المساعدة كبيرة من طرف الرابطات من أجل محاربة فيروس كورونا.
وقال “عمار بهلول” في تصريحاته للإذاعة الوطنية: “الرابطات الجهوية تنازلت عما يقارب 4 ملايير من أجل مساعدة الجزائر”.
وأضاف: “لم نكن نتوقع أن تقدم الرابطات مساعدات إضافية، مثلا رابطة الجهوي لورقلة 400 مليون ووهران 600 مليون والعديد من الرابطات الجهوية أيضا”.
وتابع: “رابطة الهواة تبرعت بـ 500 مليون والرابطة المحترفة بمليار سنتيم”..
وختم كلامه: “حتى الرابطات التي تعاني تبرعت بـ 20 مليون وهذا أمر نقدره للغاية”.
كما أكد “عمار بهلول”، أن رئيس الاتحادية سيكشف عن المبلغ مع نهاية الحملة التي تشارف عن النهاية.
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