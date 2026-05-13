الرابطة التونسية توقف توقاي !

قررت الرابطة التونسية لكرة القدم، توقيف مدافع “الخضر” ونادي الترجي، محمد أمين توقاي، إلى غاية الاستماع إلى أقواله.

وكان توقاي، قد تشاجر الأحد الفارط، مع مهاجم الإفريقي التونسي. فراس شواط. عقب انتهاء قمة الجولة الـ 29 وما قبل الأخيرة، من الدوري التونسي، لفوز الإفريقي بهدف يتيم، وتتويجه رسميا باللقب.

وحسب تقارير صحفية تونسية، فقد تقرر استدعاء كل من توقاي وشواط.، للمثول أمام مكتب الرابطة التونسية خلال جلسته القادمة، مع إيقاف الثنائي عن ممارسة نشاطه الرياضي إلى حين مثوله.