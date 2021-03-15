الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتكفل بقضية بشرى عقبي

أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في مكتبها ولاية الجزائر، التكفل بقضية المُمثلة بشرى عقبي.

واستنكرت الرابطة وندّدت بقوة بالخرق الصارخ والفاضح للحق الشخصي الذي تعرضت له بطلة “جمعي فاميلي”.

كما نددت الرابطة بالخرق الصارح والفاضح للحق الشخصي للمثلة بشرى عقبي والمضمون في القواعد القانونية للدولة الجزائرية.

وكلفت الرابطة، مكتب ولاية الجزائر التي يترأسها عماد زيتوني بصفته رئيس اللجنة الثقافية، بالمتابعة والتكفل بقضية الممثلة بشرى عقبي.

يذكر إن الممثلة بشرى عقبي تعرضت لمؤامرة دنيئة من طرف أشخاص مجهولين نشروا فيديوهات خاصة بحايتها الشخصية.

ولاقت الممثلة المحبوبة تضامنا كبيرا من طرف كل زملاءها الفنانين وجمهورها من كل الفئات وحتى من خارج الوطن.