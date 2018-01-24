الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.. هذا حال الصحة بالجنوب

حذّرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من أن قطاع الصحة بمناطق الصحراوية على “كف عفريت”.

وقالت الرابطة في منشور لها على “الفايسبوك” أنه رغم النقاش الكبير المثار حول مشاكل قطاع الصحة بالصحراء الجزائرية.

وأوضحت الرابطة أنها قد وقفت على واقع لا يسمح بالسكوت عنه، حيث لوحظ غياب الأطباء.

وفيما تفتقر معظم المرافق للتجهيزات الطبية اللازمة لتقديم خدمة صحية مقبولة للمواطنين .

وعادة ما تكون في حالة فوضوية، تشتغل بأدوات متقادمة، في ظروف تطبيب غير سليمة، حيث تمثل قضية الصحة في الجنوب، إشكالية منظومة بأكملها.

تقول الرابطة أنها تحتاج إلى تشخيص أماكن العطب على مختلف المستويات.

من التكوين الطبي والبنية الصحية المؤسساتية، إلى السياسات والقوانين المتبعة في القطاع الصحي.

فضلا عن توفير البيئة السليمة، للوصول إلى مستوى تقديم خدمات صحية تليق بالمواطنين.

وطالبت الرابطة أمام هذا الوضع اللاصحي من السلطات والجهات الوصية اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة المشاكل المطروحة بالقطاع.

وتوفير الأجواء المناسبة للأطباء والممرضين الذين لا يمكن إنكار ما يقدمونه من خدمات للمرضى.

وضرورة الإستماع إلى مشاكلهم والإحساس بالظروف الإستثنائية التي يشتغلون فيها.