الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ماقام به البرلمان الاوروبي تدخلا سافرا في الشأن الداخلي الجزائري

إعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان أن ماقام به البرلمان الاوروبي تدخلا سافرا في الشأن الداخلي الجزائري.

وأوضحت الرابطة في بيان لها أن ماقام به البرلمان الاوروبي غير مقبول جملة وتفصيلا خصوصا لما يثار هذا الموضوع من نواب فرنسيين.

كما تدين الرابطة وتندد بتدخل البرلمان الاوروبي في شؤون دولة مستقلة وذات سيادة وهذا يعتبر إستفزازا للجزائر دولة وشعب.

ودعت الرابطة في ذات البيان الاتحادد الاوروبي بالإهتام بشؤون الدول التي تقع تحت نطاقه الجغرافي.

من جهة اخرى أعادت الرابطة تذكير الاتحاد الاوروبي بمسؤولياته تجاه المعتقلين والمضطهدين من اصحاب السترات الصفراء بفرنسا.