الرابطة الحترفة تكشف برنامج الجولات الأربعة الاولى من الموسم الجديد للبطولة

حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، موعد وتوقيت خوض الجولات الأربعة الأولى من الموسم الجديد للبطولة المحترفة.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، تقرر تأجيل مبارتين من هذه الجولة الأولى، المقررة أيام 15،16، و17 سبتمبر الجاري.

ويتعلق الأمر بمواجهتي نادي بارادو، ضد اتحاد العاصمة، التي تأجلت إلى تاريخ 27 سبتمبر، ومباراة الاتحاد السوفي أمام شباب بلوزداد، التي تأجلت إلى تاريخ 4 أكتوبر، بسبب مشاركة الاتحاد، والشباب، في المنافسة الإفريقية.

وجاء البرنامج الكامل لموعد وتوقيت مباريات الجولات الأربعة الأولى من البطولة المحترفة على النحو التالي: