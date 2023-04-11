الرابطة الفرنسية تشيد بمشوار بوداوي وتقارنه بالأسطورة ميسي

أشاد الموقع الرسمي للرابطة الفرنسية لكرة القدم بمشوار الدولي الجزائري هشام بوداوي بفضل تجربته الاحترافية الرائعة.

ونشر موقع الرابطة الفرنسية الناطق العربية صورة هشام بوداوي بالوان نيس الفرنسي. وخلفه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي يدافع على ألوان البياسجي حاليا.

كما قال موقع الرابطة في تغريدة له عبر الصفحة الرسمية على “تويتر” اليوم “جاء من بارادو ليجد نفسه يدافع ضد ليونيل ميسي”.

وكان ابن مدينة بشار. قد صنع الحدث في مباراة نيس أمام البياسجي أين كان ضلا لنجوم فريق العاصمة الفرنسية وأبرزهم ميسي.

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