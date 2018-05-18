الرابطة الفرنسية تنهي موسم غزال قبل الأوان!

الرياضة
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الرابطة الفرنسية تنهي موسم غزال قبل الأوان!
بقلم كريم.تيغرمت

عوقب الدولي الجزائري، رشيد غزال، من طرف الرابطة الفرنسية المحترفة، بالإيقاف لثلاثة مباريات، منها مباراة واحدة غير نافذة.

وتناقلت الصحافة الفرنسية، العقوبة التي تم إصدارها من طرف الرابطة المحترفة، في حق مهاجم نادي موناكو، رشيد غزال.

وجاءت هذه العقوبة، نتيجة تلقي غزال، لبطاقة حمراء، خلال مشاركته بديلا في المباراة الأخيرة لفريقه أمام سانت إيتيان، لحساب البطولة.

وعلى إثر هذه العقوبة، تكون الرابطة الفرنسية، قد أنهت الموسم الجاري لرشيد غزال، كما سيكون محروما من المشاركة في المباراة الإفتتاحية للموسم المقبل.

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