الرابطة المحترفة.. أولمبيك آقبو و “الحمراوة” يرتقيان للصدارة مؤقتا

حقق نادي مولودية وهران فوزًا ثمينًا على حساب النادي الرياضي القسنطيني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة.

وسجّل هدف اللقاء الوحيد اللاعب مولاي عبد القادر في الدقيقة 56، بعد عمل جماعي مميز أنهاه بتسديدة مركزة هزّت شباك “السياسي”، مانحًا فريقه ثلاث نقاط غالية في سباق المقدمة.

وبهذا الانتصار، رفع الحمراوة رصيدهم إلى 17 نقطة في وصافة الترتيب العام، مواصلين سلسلة نتائجهم الإيجابية هذا الموسم، في حين تجمّد رصيد شباب قسنطينة عند 12 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى من ذات الجولة، تمكن أولمبيك آقبو من الفوز على ضيفه مستقبل الرويسات بنتيجة 2-1، ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتًا برصيد 17 نقطة، بينما توقف رصيد النادي الزائر عند 13 نقطة في المركز الخامس.