الرابطة المحترفة.. اتحاد العاصمة يفوز على الرويسات وينفرد بالمركز الثاني

تمكن فريق اتحاد من العاصمة من تحقيق فوز مهم أمام ضيفه مستقبل الرويسات، بنتيجة هدفين دون رد، في مباراة مؤجلة عن الجولة الثامنة، احتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي، مساء اليوم الاثنين.

الفريق العاصمي افتتح التسجيل في الدقيقة الـ16 عن طريق المدافع آدم عليلات، بعد استغلاله ارتباكا في منطقة الجزاء، عقب ركلة ركنية منفَّذة بإحكام.

وعزّز لاعب الوسط الكونغولي، غلوندي ليكونزا، النتيجة لـ “أبناء سوسطارة” في الدقيقة 76 مستغلًا كرة ردها حارس مستقبل الرويسات.

بهذه النتيجة، ارتقى اتحاد العاصمة إلى المرتبة الثانية في جدول ترتيب الرابطة المحترفة، بمجموع 22 نقطة على بعد 3 نقاط من مولودية الجزائر المتصدر بـ 25 نقطة مع ثلاث مباريات متأخرة.

من جهة أخرى، يحتل مستقبل الرويسات المرتبة العاشرة برصيد 16 نقطة.