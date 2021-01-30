الرابطة المحترفة الأولى.. الرائد والوصيف يتعادلان والمدية تواصل التألق

إفترق الرائد وفاق سطيف، ووصيفه شباب بلوزداد، على التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة في قمة الجولة الـ11 من الرابطة المحترفة الأولى.

وتمكن النسر الأسود من إفتتاح باب التسجيل بمخالفة رائعة سجلها دباري، قبل أن يعود سعيود للسياربي بضربة جزاء مُستحقة.

وفي المدية، واصل الأولمبي المحلي، سلسلة نتائجه الإيجابية، عندما تجاوز أولمبي الشلف بهدفين مُقابل واحد.

وفشل نادي باردو، في إسترجاع طعم الإنتصارات مُكتفيا بالتعادل السلبي أمام ضيفه جمعية عين مليلة.

وإفترق على التعادل السلبي دائما، سريع غليزان ووداد تلمسان في داربي الغرب الجزائري.