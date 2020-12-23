الرابطة المحترفة الأولى.. الساورة تقفز للصدارة الشلف تضرب بقوة والسياسي يُغرق سوسطارة

شهدت مُباريات الجولة الخامسة من الرابطة المُحترفة الأولى موبيليس، نجاح شبيبة الساورة، من العودة بنتيجة إيجابية من شرق البلاد، من خلال تجاوزها لنجم مقرة بهدفين دون رد لتعتلي الصدارة.

وواصل مولودية الجزائر لمسيرتها المُظفرة، من خلال عودتها بالفوز من غليزان أمام السريع المحلي، بفضل هدف رائع من عمار بورديم.

وحقق شباب قسنطينة، أول إنتصاراته خلال الموسم الجديد، عندما أغرق سفينة إتحاد العاصمة، بهدفين مُقابل واحد، رغم أنه لعب منقوصا عدديا.

واكتسحت جمعية الشلف، شبيبة سكيكدة، برباعية كاملة، مؤكدة فورمتها العالية، وفي العاصمة نجح بارادو في قلب الطاولة على أهلي البرج وفاز عليه بثلاثية لهدفين.