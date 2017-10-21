ستعرف مباريات الجولة الثامنة من البطولة المحترفة الأولى موبيليس مواجهات ساخنة ونارية حيث سيكون الصراع قويا خاصة على المراتب الأولى.

ستكون القمة في ملعب 20 أوت بالعناصر، بين شباب بلوزداد وضيفه المتصدر شباب قسنطينة، حيث سيحاول أبناء “العقيبة” استعادة الصدارة.

ويبحث شبيبة الساورة عن تحقيق الفوز أمام أولمبي المدية يجعله ينفدر بالصدراة في حال تعثر “السنافر” أمام شباب بلوزداد.

يحتضن ملعب بولوغين “كلاسيكو” واعد بين المولودية والشبيبة حيث أن اللقاء يعد بالكثير ويحمل أهمية كبيرة “للعميد” من أجل التدارك.

يسعى إتحاد بلعباس للصعود للمراكز الأولى على حساب “بارادو”، خاصة وأن المباراة ستلعب على أرضية ملعب 24 فيفري.

كما يريد “الحمراوة” مصالحة أنصاره بعد التعادل أمام “العميد”، لكن ذلك لن يكون سهلًا أمام اتحاد بسكرة الذي هو مطالب بالاستفاقة.

كما سيكون تنقل نصر حسين داي إلى تاجنانت محفوفا بالمخاطر، عندما يواجه دفاع تاجنانت بغياب 9 لاعبين أساسين.

فيما تأجلت القمة بين وفاق سطيف واتحاد العاصمة بسبب ارتباط الأخير بخوض لقاء العودة أمام الوداد المغربي.

برنامج المباريات:

وفاق سطيف – إتحاد العاصمة تم تأجيلها لموعد لاحق

شباب بلوزداد – شباب قسنطينة

مولودية الجزائر – شبيبة القبائل

إتحاد الحراش – إتحاد البليدة

دفاع تاجنانت – نصر حسين داي

إتحاد بسكرة – مولودية وهران

أولمبي المدية – شبيبة الساورة

إتحاد سيدي بلعباس – أتليتيك بارادو