الرابطة المحترفة الأولى.. الكلاسيكو في 5 جويلية والوفاق يبحث عن إسترجاع الصدارة

يحتضن ملعب 5 جويلية الأولمبي، الكلاسيكو بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل، في إطار الجولة الـ15 من الرابطة المحترفة الأولى.

ويسعى العميد لإسترجاع توازنه في البطولة الوطنية، وهو المُترنح فيها مؤخرا، في حين تسعى الجياسكا لمواصلة صحوتها فيها.

وفي شرق البلاد، يبحث وفاق سطيف عن تجاوز جمعية الشلف، وإسترجاع صدارة الترتيب، أمام مُنافس يعيش أزمة حقيقية.

ويستقبل مولودية وهران، المنتشي بفوز سداسي على بسكرة الأسبوع الماضي، نظيره نادي بارادو.

مُباريات اليوم السبت

جمعية عين مليلة – وداد تلمسان “14:30”

مولودية وهران – نادي بارادو “14:30”

وفاق سطيف – جمعية الشلف “15:00”

مولودية الجزائر – شبيبة القبائل “16:00”