الرابطة المحترفة الأولى.. الكلاسيكو في 5 جويلية والوفاق يبحث عن إسترجاع الصدارة

الرياضة
  • -
  • 0
الرابطة المحترفة الأولى.. الكلاسيكو في 5 جويلية والوفاق يبحث عن إسترجاع الصدارة
بقلم إسماعيل عشاش

يحتضن ملعب 5 جويلية الأولمبي، الكلاسيكو بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل، في إطار الجولة الـ15 من الرابطة المحترفة الأولى.

ويسعى العميد لإسترجاع توازنه في البطولة الوطنية، وهو المُترنح فيها مؤخرا، في حين تسعى الجياسكا لمواصلة صحوتها فيها.

وفي شرق البلاد، يبحث وفاق سطيف عن تجاوز جمعية الشلف، وإسترجاع صدارة الترتيب، أمام مُنافس يعيش أزمة حقيقية.

ويستقبل مولودية وهران، المنتشي بفوز سداسي على بسكرة الأسبوع الماضي، نظيره نادي بارادو.

مُباريات اليوم السبت

جمعية عين مليلة – وداد تلمسان “14:30”

مولودية وهران – نادي بارادو “14:30”

وفاق سطيف – جمعية الشلف “15:00”

مولودية الجزائر – شبيبة القبائل “16:00”


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=964845

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com