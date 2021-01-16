الرابطة المحترفة الأولى.. المولودية تكسر رقم سطيف السياربي تتعثر والجياسكا تتنفس

تمكنت مولودية الجزائر، من تجاوز وفاق سطيف، وكسر سلسلة مُبارياته دون هزيمة، عصر اليوم السبت، بهدف دون رد حمل تسجيل لعمارة.

وتمكن العميد، من فرض منطقه على النسر الأسود، طيلة أطوار التسعين دقيقة، ليعود للعاصمة بفوز مُستحق يُقربه من الصدارة.

وفي العناصر، إكتفى شباب بلوزداد بالتعادل بهدف لمثله في الكلاسيكو، أمام مولودية وهران، ليبقى مُراقبا للسباق عن بُعد.

وشهدت مُباريات اليوم، تنفس شبيبة القبائل الصعداء، بعد عودتها بالزاد كاملا من سفريتها الى تلمسان بهدفين دون رد.

وخطف نادي بارادو، من جهته التعادل أمام نجم مقرة، مؤكدا إسترجاعه لعافيته بشكل تدريجي خلال الفترة الماضية.