الرابطة المحترفة الأولى.. صدامات مثيرة في ختام مرحلة الذهاب

يُسدل الستار عشية اليوم السبت، عن مرحلة الذهاب للرابطة المحترفة الأولى موبيليس، حيث تُستكمل مباريات الجولة الأخيرة وسط صدامات مثيرة.

حيث يعمل الرائد شباب قسنطينة على توسيع الفارق عن ملاحقيه، عندما ينزل ضيفا على نادي بارادو، في وقت يسعى الأخير إلى التمركز بين أصحاب المقدمة.

ويستقبل نصر حسين داي المنتشي بفوز في الداربي أمام بلوزداد، أولمبيك المدية في مهمة تأكيد استفاقته.

بينما يتنقل إتحاد العاصمة إلى مدينة الورود لمواجهة الإتحاد المحلي سعيا منه إلى تسلق سلم الترتيب أكثر.

أما إتحاد الحراش الذي يستقبل إتحاد بسكرة فإنه سيعمل على إنهاء مرحلة الذهاب بفوز من أجل رفع المعنويات في مباراة بين أصحاب المؤخرة.

ويتنقل وفاق سطيف إلى بلعباس لمواجهة الإتحاد المحلي، وعينه على الزاد كاملا للإرتقاء اكثر في الترتيب.