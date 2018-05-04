الرابطة المحترفة الأولى.. هذه هي نتائج الأشواط الأولى

أنهى شباب بلوزداد الشوط الأول من الداربي في مواجهة أتليتيك بارادوّ، بالتفوق بهدف نظيف من توقيع سيد علي لاكروم في الد12.

فيما يتقدم إتحاد بسكرة بثنائية نظيفة على ملعبه أمام دفاع تاجنانت في لقاء مهم في حسابات النزول للمحترف الثاني.

ومن جهتهم حسم أبناء مدينة الورود الشوط الأول من داربي متيجة ضد أولمبي المدية بهدف يتيم.

الأشواط الأولى:

شباب قسنطينة 1 : 1 شبيبة القبائل

شباب بلوزداد 1 : 0 نادي بارادو

إتحاد الحراش 1 : 2 شبيبة الساورة

إتحاد بسكرة 2 : 0 دفاع تاجنانت

أولمبى المدية 0 : 1 اتحاد البليدة