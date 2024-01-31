الرابطة المحترفة.. الإتحاد في مهمة العودة لـ”البوديوم” في مواجهة السياسي

يستقبل إتحاد الجزائر، اليوم الأربعاء، ضيفه شباب قسنطينة، برسم تسوية رزنامة الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة.

وسيحتضن ملعب 5 جويلية الأولمبي المواجهة، بداية من الساعة السابعة مساءً، والتي لن تكون منقولة عبر التلفزيون.

كما ستكون تشكيلة “سوسطارة” مطالبة بتحقيق الفوز السابع على التوالي هذا الموسم، وختم مرحلة الذهاب من البطولة بأفضل طريقة ممكنة.

والعودة إلى المركز الثاني في سلم ترتيب الرابطة المحترفة، ولو مؤقتا، بتحقيق الفوز ورفع رصيد الفريق للنقطة 29.

ومن جهته، سيحاول شباب قسنطينة، تاسع ترتيب البطولة برصيد 21 نقطة، تحقيق نتيجة إيجابية، بعد تعثرين متتالين، بالتعادل داخل الديار أمام نجم بن عكنون والخسارة أمام وفاق سطيف.