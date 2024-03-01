الرابطة المحترفة.. الحمراوة ونجم بن عكنون في مهمة صعبة

تُفتتح اليوم الجمعة، فعاليات الجولة التاسعة عشر من الرابطة المحترفة، بإجراء مواجهة نجم مقرة أمام مولودية وهران.

وستلعب مواجهة نجم مقرة أمام مولودية وهران، بملعب الإخوة بوشليق بمقرة، بداية من الساعة 16.00 مساء.

وسيحاول نادي مولودية وهران، صاحب المركز الرابع عشر في البطولة برصيد 14 العودة بنتيجة إيجابية، للهروب ولو مؤقتا عن منطقة الخطر. أمام النجم الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة.

فيما يحل نجم بن عكنون، ضيفا ثقيلا أمام الإتحاد السوفي، في مواجهة تحمل عنوان صراع مؤخرة الترتيب في البطولة. بين النجم صاحب المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة والاتحاد السوفي الأخير في سلم الترتيب برصيد 7 نقاط.

وستجرى المواجهة بملعب 1 نوفمبر بالشط، بداية من الساعة 16.00 مساء.