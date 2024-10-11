الرابطة المحترفة.. الساورة تحقق أول فوز هذا الموسم وأقبو تطيح ببارادو

حقق نادي شبيبة الساورة، اليوم الجمعة، أول فوز له هذا الموسم في الرابطة المحترفة. بعد إطاحته بوفاق سطيف.

وحقق “نسور الجنوب” الفوز أمام وفاق سطيف بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين. في إطار مواجهات الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة.

وكانت الساورة خسرت في الجولة الأولى أمام مولودية وهران ثم تعادلت مع اتحاد خنشلة في الجولة الثانية، قبل أن تخسر مرة أخرى أمام الوافد الجديد أولمبيك أقبو.

فيما تعرض وفاق سطيف لأول خسارة هذا الموسم، بعد أن حقق الفوز في الجولة الافتتاحية، ثم تعادل في الجولتين الثانية والثالثة.

ويواصل الوافد الجديد للرابطة المحترفة، أولمبيك أقبو، عروضه القوية هذا الموسم. حيث تمكن من الإطاحة بالمضيف أتلتيك بارادو، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. ليتصدر قائمة ترتيب البطولة مؤقتاً برصيد 9 نقاط.