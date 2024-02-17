الرابطة المحترفة.. العميد يستقبل السياسي والحمراوة أمام الساورة

تلعب اليوم السبت، الجزء الثاني من فعاليات الجولة 17 من الرابطة المحترفة، بإجراء 3 مواجهات.

وسيسقبل المتصدر برصيد 36 نقطة نادي مولودية الجزائر ضيفه شباب قسنطينة رابع البطولة صاحب 27 نقطة، شباب قسنطينة.

وستجرى المقابلة بملعب 5 جويلية الأولمبي، بداية من الساعة 18.00 مساء.

كما سيستقبل نادي شبيبة الساورة، منافسه مولودية وهران بملعب 20 أوت ببشار، بداية من الساعة 16.45 مساء.

فيما سيستقبل الإتحاد السوفي على أرضية ميدانه أول نوفمبر الشط، نظيره إتحاد بسكرة، بداية من الساعة 15.30 مساء.

وللإشارة، تم تأجيل مواجهة نجم مقرة وشباب بلوزداد، إلى تاريخ لاحق.