الرابطة المحترفة.. القمة في بولوغين والساورة في رحلة ماراطونية إلى المدية

يحتضن ملعب عمر حمادي بـ بولوغين بداية من الساعة الرابعة قمة الجولة الأولى من الرابطة المحترفة بين إتحاد العاصمة وضيفه وفاق سطيف.

وسيخوض فريق سوسطارة ثاني مباراة رسمية له هذا الموسم، بعدما إنهزم في نهائي كاس السوبر أمام فريق شباب بلوزداد.

وتسببت هزيمة كأس السوبر في إقالة المدرب الفرنسي فرانسوا سيكوليني الذي رفض إستلام الميدالية عقب الهزيمة.

وسيقود فريق إتحاد العاصمة أمسية اليوم المدرب المساعد بن عريبي بوزيان، الذي تولى قيادة الفريق.

ومن جهته، سيتنقل فريق وفاق سطيف،- الذي ستكون مشاركة قائده أكرم جحنيط غير أكيدة بسبب الإصابة-، إلى الجزائر بنية أكيدة في تحقيق انطلاقة قوية تحت قيادة المدرب التونسي نبيل كوكي الذي مدّد عقده مع التشكيلة السطايفية، علما انّ هذه المقابلة تبدو متكافئة ومفتوحة على جميع الاحتمالات .

وفي مباراة أخرى تنقل فريق شبيبة الساورة في رحلة ماراطونية يوم الأربعاء إلى مدينة المدية لمواجهة الأولمبي المحلي في رحلة إستغرقت يوما كاملا من بشار إلى مدينة التيطري.

وإشتكى رئيس فريق شبيبة الساورة مامون حمليلي من غياب وسائل النقل الجوي في ظل أزمة كورونا، وهو ما سيتسبب في إرهاق لاعبيه خلال الموسم الكروي الجديد.

مباريات اليوم السبت 28 نوفمبر:

اولمبي المدية – شبيبة الساورة 30ر14سا

نجم مقرة – اولمبي الشلف 30ر14سا

اتحاد بسكرة – شبيبة سكيكدة 00ر15سا

اتحاد الجزائر -وفاق سطيف 00ر16سا