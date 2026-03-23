الرابطة المحترفة.. الكشف عن برنامج المباريات المتأخرة

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن برنامج تسوية المباريات المتأخرة للجولة الـ17 من البطولة، والتي ستُلعب يوم 30 مارس الجاري، وسط ترقب كبير لمواجهات قوية ومؤثرة في سباق الترتيب.

وسيكون الموعد في المباراة الأولى مع مواجهة تجمع نادي بارادو ونادي شباب بلوزداد بملعب 20 أوت 1955 بالجزائر العاصمة بداية من الساعة 16:00. في لقاء يسعى فيه الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة من جانب “السياربي” الذي يعوّلون على التقدم بشكل أكبر نحو مراتب المقدمة.

ويستضيف مولودية الجزائر غريمه اتحاد الجزائر على أرضية ملعب علي عمار “لابوانت” بالدويرة، دون جمهور، انطلاقًا من الساعة 20:00. ويطمح كل طرف لحصد نقاط ثمينة في مرحلة حساسة من الموسم.

ويستقبل نادي شبيبة القبائل “الحصان الأسود” لبطولة هذا الموسم نادي نجم بن عكنون بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو بداية من الساعة 17:45. في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين.

وتكتسي هذه المباريات أهمية كبيرة، إذ ستساهم في توضيح معالم جدول الترتيب. سواء في صراع الصدارة أو الهروب من المراتب الأخيرة. مع اقتراب إسدال الستار على الموسم الكروي.