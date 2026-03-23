برنامج مباريات الجولة الـ25 من الرابطة المحترفة

كشفت الرابطة الجزائرية المحترفة لكرة القدم عن برنامج مباريات الجولة الـ25 من البطولة، والتي ستُجرى يومي 3 و4 أفريل المقبل، في جولة تعد بالإثارة على مستوى جميع الملاعب.

وتفتتح الجولة يوم 3 أفريل بمواجهة قوية تجمع شباب بلوزداد وترجي مستغانم بداية من الساعة 17:45 بملعب نيلسون مانديلا، في لقاء يسعى فيه أبناء لعقيبة لمواصلة الضغط على فرق المقدمة.

وفي اليوم نفسه، يستقبل أولمبي الشلف نادي اتحاد العاصمة بملعب محمد بومزراق على الساعة 16:00، بينما يواجه مستقبل الرويسات فريق أولمبيك أقبو في توقيت مماثل.

ويلتقي شباب قسنطينة مع مولودية وهران في مباراة ينتظر آن تكون قوية ومثيرة بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وتتواصل المنافسة يوم 4 أفريل، حيث يلاقي مولودية البيض فريق شبيبة القبائل في قمة كروية مرتقبة.

وتواجه شبيبة الساورة فريق مولودية الجزائر بملعب 20 أوت ببشار في لقاء ناري.

وتختتم الجولة بمواجهة تجمع اتحاد خنشلة ونادي بارادو بملعب عمار حمام بخنشلة.

وتكتسي هذه الجولة أهمية كبيرة في سباق اللقب وضمان البقاء، خاصة مع احتدام المنافسة واقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.