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الرياضة

الرابطة المحترفة.. المصادقة على التقرير المالي والأدبي لسنة 2022

بقلم فيصل زيان بوزيان
الرابطة المحترفة.. المصادقة على التقرير المالي والأدبي لسنة 2022
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تمت المصادقة على التقرير المالي والأدبي لسنة 2022، للرابطة المحترفة لكرة القدم، وبحضور أغلبية أعضاء الجمعية العامة.

وحسب بيان الرابطة عبر الفايسبوك، أمس الخميس، فإن المصادقة كانت قد تمت يوم الأربعاء المنصرم، بمقر الفاف برئاسة رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار.

وأضاف البيان، أن الحاضرون وافقوا في الاجتماع على الميزانية المؤقتة للسنة المالية 2023، وتم إنهاء مهام مدقق الحسابات صديق عبد الكريم، وإنتخبوا صحنين عبد الحكيم كمدقق جديد لغاية 3 سنوات.

كما أوضح ذات البيان، أن رئيس الرابطة، عبد الكريم مدوار، فتح مجال الحوار مع مسيري أندية وفاق سطيف، أمل الأربعاء، ومولودية الجزائر وإتفقوا على تسوية رزنامة مباريات الرابطة المؤجلة في الآجال المحددة.

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