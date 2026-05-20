الرابطة المحترفة.. المولودية تسقط في سطيف والساورة تتعادل في البيض

نجح وفاق سطيف في تحقيق فوز مهم على حساب البطل مولودية الجزائر بهدف دون رد، في لقاء جرى اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ29 من الرابطة المحترفة.

وسجل هدف الفوز لـ “النسر السطايفي” اللاعب مروان زروقي في الدقيقة الـ44،مانحا 3 نقاط مهمة لفريقه رفعت رصيده في جدول الترتيب إلى 36 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، عاد فريق شبيبة القبائل بفوز ثمين من خارج الديار أمام أولمبي الشلف بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مواجهة قوية سمحت لـ“الكناري” بحصد ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع.

وانتهت مواجهة مولودية البيض أمام شبيبة الساورة على وقع التعادل السلبي دون أهداف، في مباراة غابت عنها الفعالية الهجومية رغم المحاولات المتبادلة من الجانبين.

وتتواصل الإثارة في الرابطة المحترفة الأولى مع اقتراب إسدال الستار على الموسم، إذ تزداد الحسابات تعقيدًا قبل الجولة الأخيرة.

نتائج المباريات:

أ الشلف 1 - 2 ش القبائل

و سطيف 1 – 0 م الجزائر

م البيض 0 – 0 ش الساورة