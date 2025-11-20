الرابطة المحترفة.. بارادو يتجاوز البيض ويحقق فوزه الرابع على التوالي

حقق نادي أتلتيك بارادو فوزًا مهمًا في المواجهة التي جمعته، اليوم الخميس، بفريق مولودية البيض، ضمن الجولة الثانية عشرة من الرابطة المحترفة.

وفاز نادي بارادو بثنائية دون رد في لقاء احتضنه ملعب 20 أوت بالعناصر.

وسجّل هدفي المباراة كلٌّ من لحمر، في الدقيقة 25، ورمضاوي في الدقيقة 47، ليمنحا الفريق فوزه الرابع تواليًا.

وبهذا الانتصار، رفع أتلتيك بارادو رصيده إلى 13 نقطة ليرتقي إلى المركز 12 في جدول الترتيب، فيما تجمّد رصيد مولودية البيض عند 3 نقاط في المركز الأخير، لتتواصل معاناته في البطولة.