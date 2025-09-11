الرابطة المحترفة.. برنامج مواجهات الجولة الخامسة

تدخل بطولة الرابطة المحترفة جولتها الخامسة، بمواجهات واعدة ومثيرة. ستعرف صدامات تقليدية بين فرق تبحث عن التأكيد وأخرى تسعى لتحقيق الانطلاقة المرجوّة بعد بداية متذبذبة.

وستنطلق مواجهات الجولة الخامسة، ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل 16 سبتمبر، بإجراء مواجهة مولودية الجزائر وضيفه مولودية وهران.

وستستكمل فعاليات الجولة يوم الجمعة 19 سبتمبر بإجراء ثلاث مواجهات، على النحو التالي:

أتلتيك بارادو - أولمبيك آقبو

النادي الرياضي القسنطيني – أولمبي الشلف

مستقبل الرويسات – وفاق سطيف

أما يوم السبت، ستجرى ثلاث مواجهات على النحو التالي:

اتحاد خنشلة- نجم بن عكنون

شبيبة الساورة – إتحاد الجزائر

مولودية البيض- شباب بلوزداد

وتختتم الجولة يوم الثلاثاء 20 سبتمبر

بإجراء مواجهة شبيبة القبائل أمام ترجي مستغانم.