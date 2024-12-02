الرابطة المحترفة تؤجل مباراة اتحاد العاصمة واتحاد خنشلة

قررت الرابطة المحترفة تأجيل مباراة الجولة الثالثة عشرة من البطولة المحترفة، والتي ستجمع اتحاد العاصمة، باتحاد خنشلة.

ونشرت إدالرة اتحاد العاصمة، اليوم الإثنين، بيان عبر صفحتها الرسمية، أكدت من خلاله قرار الرابطة في تأجيل هذه المباراة، بسبب مشاركة الاتحاد في كأس الكونفيدرالية.

وكانت هذه المباراة الخاصة بالجولة الثالثة عشرة من البطولةة المحترفة، مقررة يوم 14 ديسمبر المقبل، في حين تنتظر الاتحاد مباراتين فغي كأس الكونفيدرالية أمام جاراف السنغالي (8 ديسمبر،)، وآسيك ميموزا (15 ديسمبر).

وبهذا ترتفع عدد المباريات المؤجلة لنادي اتحاد العاصمة إلى ثلاثة مباريات، أمام كل من أولمبيك بارادو، نادي أقبو، وآخر اتحاد خنشلة.