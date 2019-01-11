الرابطة المحترفة تؤهل رسميا الملعب الجديد لعين مليلة
أهلت لجنة تأهيل الملاعب التابعة للرايطة المحترفة لكرة القدم الملعب الجديد لفريق جمعية عين مليلة الذي يحمل اسم الشهيد خليفي توهامي زوبير أحد أبطال ألعاب القوى .
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قامت مصالح الحماية المدنية اليوم الخميس، بتنظيم حملة تحسيسية توعوية بإبتدائية "صويلح شتوح" بحي الزريعة بولاية الجلفة.
وذلك للحد من حوادث الإختناق من الغاز أحادي أكسيد…
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تمكن الدرك الوطني، بباتنة، من توقيف شخصين مشتبه فيهما، وحجز 3 بنادق صيد وأزيد من 1000 خرطوشة مملوءة.
وحسبما أوضحه بيان، اليوم الخميس، من ذات المصالح،…
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تسبب عطب في أنبوب الغاز الرابط بين ولايتي بومرداس وتيزي وزو في انقطاع كلي للتزود بالغاز الطبيعي لـ 2000 منزل ببلدية تيزي وزو.
وحسب مصادر لـ…
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