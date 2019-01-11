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الرابطة المحترفة تؤهل رسميا الملعب الجديد لعين مليلة

الرياضة
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الرابطة المحترفة تؤهل رسميا الملعب الجديد لعين مليلة
بقلم وافي مهاجري

أهلت لجنة تأهيل الملاعب التابعة للرايطة المحترفة لكرة القدم الملعب الجديد لفريق جمعية عين مليلة الذي يحمل اسم الشهيد خليفي توهامي زوبير أحد أبطال ألعاب القوى .


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