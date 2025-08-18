الرابطة المحترفة تجتمع بمحافظي المباريات

عقدت صبيحة اليوم الاثنين، الرابطة المحترفة لكرة القدم، اجتماعا تنسيقيا مع محافظي المباريات، تحسبا للموسم الجديد 2025-2026، الذي سينطلق رسميا هذا الخميس.

وجرى الاجتماع بمقر نادي الجيش ببني مسوس بالعاصمة. وافتتح بالوقوف للنشيد الوطني، تلاه دقيقة صمت ترحمًا على ضحايا حادثة سقوط حافلة نقل بواد الحراش.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مسعى متواصل لترقية آليات التسيير والرفع من مستوى التنظيم بما يواكب تطلعات كرة القدم المحترفة في الجزائر

وفي بداية الاجتماع، شدّد رئيس الرابطة، محمد الأمين مسلوق. على الدور الأساسي الذي يضطلع به محافظو اللقاءات في إنجاح تنظيم المباريات ضمن البطولة المحترفة.

ومن جهته، نوّه الأمين العام للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، نذير بوزناد، بضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة الكروية.

وانطلقت بعدها أشغال الاجتماع في جلسة مغلقة. وسط نقاشات تمحورت حول السُبل الكفيلة بتعزيز التنظيم وضمان السير الحسن للمنافسة.