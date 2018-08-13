الرابطة المحترفة تجدد الثقة في مصباح على رأس لجنة الإنضباط

جددت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، برئاسة عبد الكريم مدوار، الثقة في كمال مصباح، على رأس لجنة الإنضباط، خلال الموسم الكروي الجديد 2018-2019.

وكشف الموقع الرسمي للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تجديد الثقة في كمال مصباح، على رأس هذه الهيئة، لموسم آخر.

وتولى المحامي كمال مصباح (40 عاما)، رئاسة لجنة الإنضباط، التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، خلال الموسم الكروي المنصرم 2017-2018.

وأوضحت الرابطة في ذات البيان، أن اجتماعات لجنة الإنضباط، ستجرى يوم الإثنين من كل أسبوع، انطلاقا من الساعة الـ10 صباحا، للفصل في قضايا البطولة المحترفة.