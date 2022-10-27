الرابطة المحترفة تجدد عقدها مع شركة “موبيليس”

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن تجديد العقد الذي يربطها مع شركة متعامل الهاتف النقال “موبيليس”.

ونشرت الرابطة المحترفة، عبر موقعها الرسمي، بيانا، أكدت من خلاله تجديد عقدها مع “موبيليس” لمدة خمس سنوات.

كما أمضى على هذا العقد رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار، والمدير العام لشركة “موبيليس”، شوقي بوخزاني.

وعليه ستواصل شركة المتعامل الهاتف النقال “موبيليس” رعايتها لمباريات البطولة المحترفة، بالإضافة لمنافسة كأس السوبر.

وشكرت الرابطة المحترفة، شركة “موبيليس”، لاتمامها هذه الاتفاقية، التي من شأنها أن تعود بالفائدة على الأندية المحترفة التي ستستفيد من دعم مالي.