الرابطة المحترفة تحدد برنامج الجولة الـ22 من البطولة

حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم، برنامج مباريات الجولة الـ22 من البطولة المحترفة، بكشفها موعد وتوقيت كل مباراة.

وأعلنت الرابطة المحترفة، عبر موقعها الرسمي، بأن مباريات هذه الجولة ستجرى خلال أيام 4، 5، و6 أفريل المقبل.

كما تقرر خوض مباريات هذه الجولة بعد الإفطار، انطلاقاً من العاشرة ليلاً، باستثناء مبارتي مولودية البيض، ضد نجم مقرة، ونجم بن عكنون ضد اتحاد خنشلة، المقررتين على الساعة (15:45).

واستثنت الرابطة المحترفة مباراة واحدة من هذه البرمجة، وهي مباراة مولودية وهران ضد اتحاد العاصمة، التي سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق.