الرابطة المحترفة تحدد تاريخ الجولتين التاسعة والعاشرة من البطولة

حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الإثنين، تاريخ خوض الجولتين التاسعة والعاشرة من البطولة المحترفة.

وكشفت الرابطة المحترفة عبر موقعها الرسمي، عن تحديد تاريخ 21 و22 أكتوبر، لاجراء مباريات الجولة التاسعة.

كما قررت ذات الهيئة خوض مباريات الجولة العاشرة من البطولة المحترفة، بتاريخ 5 و6 من شهر نوفمبر المقبل.

ومن جهة أخرى، حددت الرابطة تاريخ 24 أكتوبر الجاري، لخوض المباريات الأربع المتأخرة من البطولة المحترفة.