الرابطة المحترفة تحدد جدول الجولة الـ29 وبرنامج المباريات المتأخرة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن برنامج الجولة الـ29 من الرابطة المحترفة، والتي ستلعب يومي 19 و20 ماي الجاري.

ووفقا لبيان الرابطة المحترفة، سيستقبل نادي نجم بن عكنون منافسه ترجي مستغانم، النازل للقسم الثاني هواة، بملعب 20 أوت، بداية من الساعة الرابعة (16:00).

فيما سيحل نادي مولودية الجزائر ضيفا على وفاق سطيف بملعب 8 ماي 1945، يوم الأربعاء 20 ماي، بداية من الساعة 17:45.

وجاء البرنامج الكامل للجولة الـ29 على النحو التالي:

كما حددت الرابطة المحترفة، برنامج المباريات المؤجلة للجولات 19،18، 27،23 على النحو التالي: