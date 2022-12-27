الرابطة المحترفة تحدد فترة التحويلات الشتوية

حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم، الفترة الخاصة بالتحويلات الشتوية للاعبين، تحسبا لمرحلة العودة من الموسم الجاري.

وأعلنت الرابطة المحترفة عبر صفحتها الرسمية، عن انطلاق الميركاتو الشتوي في 2 جانفي المقبل، وسيدوم إلى غاية 31 من ذات الشهر.

كما حدد مسؤولو الرابطة، عدد الاجازات المتاحة لكل فريق من الرابطة المحترفة خلال هذه الفترة من التحويلات، بثلاثة اجازات فقط.

وتمنح هذه الفترة من التحويلات، الفرصة لجميع الأندية المحترفة، لتدعيم صفوفها بأسماء جديدة، تحسبا لمرحلة العودة من الموسم الجاري.