الرابطة المحترفة تحدد فترة التسجيلات الخاصة بالميركاتو الشتوي

حدد الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأحد، فترة تسجيل الأندية المحترفة للاعبيها الجدد، ضمن الميركاتو الشتوي الحالي.

وكشف الرابطة المحترفة، عبر صفحتها الرسمية، بأن انطلاق فترة التسجيلات الخاصة باللاعبين الجدد تنطلق يوم 2 جانفي الجاري.

كما حددت ذات الهئية منتصف ليلة 31 جانفي الجاري، كآخر موعد لتسجيل اللاعبين المستقدمين الجدد ضمن المحترف الأول.

وأكدت الرابطة المحترفة لكرة القدم، بأن النوادي المحترفة لها الحق في انتداب ثلاثة لاعبين على الأكثر.