الرابطة المحترفة تحدد موعد خوض الجولة الـ18

كشف الرابطة المحترفة، اليوم الإثنين، تواريخ، وتوقيت، اجراء مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر البطولة المحترفة.

وحددت الرابطة المحترفة، موعد خوض مباريات هذه الجولة أيام (1 ،2 و3) من شهر مارس المقبل، على الساعة الرابعة مساء.

كما قرر أعلنت ذات الهيئة، عن تأجيلها مبارتين من هذه الجولة، ويتعلق الأمر بمواجهتي، اتحاد العاصمة، ضد وفاق سطيف، وشباب بلوزداد ضد بارادو، بسبب ارتباط الاتحاد، والشباب بالمنافسة القارية.

وجاء البرنامج الكامل لمباريات الجولة الثامنة عشر من البطولة المحترفة على النحو التالي: