الرابطة المحترفة تحدد موعد نهائي الكأس

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم السبت، عن توقيت مباراة نهائي كأس الرابطة التي ستجمع فريقي شبيبة القبائل، ونجم مقرة.

وأعلنت الرابطة المحترفة، عبر موقعها الرسمي، أنه تم تحديد الساعة السابعة مساء، لخوض هذه المباراة النهائية.

وسيكون ملعب “5 جويلية” الأولمبي، مسرحا لهذا النهائي المقرر يوم الثلاثاء المقبل، لتحديد الفائز بكأس الرابطة لموسم 2020-2021.

ويأمل فريق شبيبة القبائل، في انقاذ موسمه من خلال التتويج بهذا اللقب، فيما يطمح نجم مقرة لكتابة التاريخ بحصد أول ألقابه.