الرابطة المحترفة.. ترجي مستغانم و “الحمراوة” يفترقان على نتيجة التعادل السلبي

اكتفى ترجي مستغانم بالتعادل السلبي أمام ضيفه مولودية وهران، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، لحساب الجولة 18 من الرابطة المحترفة.

نتيجة لم تخدم طموحات الفريقين في سلم الترتيب.

وبهذا التعادل، رفعت مولودية وهران رصيدها إلى 24 نقطة في المركز السادس، غير أن الفريق واصل عجزه عن تحقيق أي فوز منذ بداية السنة الجارية، إذ يعود آخر انتصار لـ“الحمراوة” إلى تاريخ 8 نوفمبر، ليكتفي بعدها بثلاثة تعادلات مقابل ثلاث هزائم في منافسات البطولة، ما يعكس تراجعًا واضحًا في النتائج رغم الاستقرار النسبي في الترتيب.

من جهته، بقي ترجي مستغانم يعاني في أسفل الترتيب، حيث يتواجد في المركز قبل الأخير (15) برصيد 13 نقطة، ليواصل صراعه من أجل تفادي السقوط، في ظل حاجة ماسة لتحقيق الانتصارات خلال الجولات المقبلة للخروج من المنطقة الحمراء.

وعرفت المواجهة ندية كبيرة في وسط الميدان، مع قلة الفرص السانحة للتسجيل، ما جعل التعادل السلبي نتيجة منطقية لمجريات اللقاء، وسط خيبة أمل أنصار الفريقين الذين كانوا يأملون في رؤية أهداف تغيّر واقع المباراة.